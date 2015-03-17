Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue parroquial Domus Dei

Dispoñible sen conexión
651
0
Albergue domus dei

C/ Real (no propio edificio da igrexa)
Foncebadón

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño de Santiago do Bierzo

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco

Observacións: Cea e almorzo comunitarios. Todos os días celébrase a oración vespertina, de asistencia libre.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue parroquial Domus Dei

Ver todo

Envía túas fotografías!