Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real (no propio edificio da igrexa)
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Albergue parroquial Domus Dei
Dispoñible sen conexión
6510
C/ Real (no propio edificio da igrexa)
Foncebadón
Propiedade do albergue: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño de Santiago do Bierzo
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco
Observacións: Cea e almorzo comunitarios. Todos os días celébrase a oración vespertina, de asistencia libre.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
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