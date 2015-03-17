Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón
C/ Real (al propi edifici de l'església)
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Alberg parroquial Domus Dei
Disponible sense connexió
6520
C/ Real (al propi edifici de l'església)
Foncebadón
Propietat de l'alberg: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Amics del Camí de Santiago del Bierzo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris. Responsable: Rafael Canseco
Observacions: Sopa i desdejuni comunitaris. Tots els dies se celebra l'oració vespertina, d'assistència lliure.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa d'Astorga a Foncebadón
km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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