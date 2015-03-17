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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg parroquial Domus Dei

Disponible sense connexió
652
0
Albergue domus dei

C/ Real (al propi edifici de l'església)
Foncebadón

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Amics del Camí de Santiago del Bierzo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris. Responsable: Rafael Canseco

Observacions: Sopa i desdejuni comunitaris. Tots els dies se celebra l'oració vespertina, d'assistència lliure.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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