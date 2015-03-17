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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Domus Dei parrokia-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
652
0
Albergue domus dei

Real kalea (elizaren eraikinean bertan)
Foncebadona

peregrinos [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Artearen Andre Mariaren parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Bieroko Santiago Bidearen Lagunak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak. Arduraduna: Rafael Canseco

Oharrak: Komunitateko afaria eta gosaria. Egunero egiten da arratsaldeko otoitza.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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