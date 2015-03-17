Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Real kalea (elizaren eraikinean bertan)
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Domus Dei parrokia-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
6520
Real kalea (elizaren eraikinean bertan)
Foncebadona
Aterpetxearen jabegoa: Artearen Andre Mariaren parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Bieroko Santiago Bidearen Lagunak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak. Arduraduna: Rafael Canseco
Oharrak: Komunitateko afaria eta gosaria. Egunero egiten da arratsaldeko otoitza.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
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