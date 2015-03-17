Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real (en el propio edificio de la iglesia)
Albergue parroquial Domus Dei
Disponible sin conexión
670127
C/ Real (en el propio edificio de la iglesia)
Foncebadón
Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos del Camino de Santiago de El Bierzo
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco
Observaciones: Cena y desayuno comunitarios. Todos los días se celebra la oración vespertina, de asistencia libre.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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