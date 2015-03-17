Albergue parroquial Domus Dei

C/ Real (en el propio edificio de la iglesia)

Foncebadón [email protected] Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos del Camino de Santiago de El Bierzo

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco

Observaciones: Cena y desayuno comunitarios. Todos los días se celebra la oración vespertina, de asistencia libre.