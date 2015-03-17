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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue parroquial Domus Dei

Disponible sin conexión
670
127
Albergue domus dei

C/ Real (en el propio edificio de la iglesia)
Foncebadón

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos del Camino de Santiago de El Bierzo

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco

Observaciones: Cena y desayuno comunitarios. Todos los días se celebra la oración vespertina, de asistencia libre.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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