Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Parroquial de Zabaldika
Zabaldika (barrio de Arriba), xunto á igrexa de San Esteban
Zabaldika, barrio de Arriba (Navarra)
Propiedade do albergue: Diocese de Pamplona
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Diocese de Pamplona
Persoa encargada de atender o albergue: Ricardo Noain e a Comunidade
Observacións: Almorzos e cea comunitaria ás 20:00. Oración á tardiña. Na zona de acampada só é posible pór dúas tendas pequenas. Só se admiten reservas limitadas para grupos de Igrexa a discreción da Asociación Hosvol ou comunidade RSCJ. O Albergue esta acollido ao programa europeo de ecosostenibilidad Lifestarsplus20, con punto eléctrico de recarga.
Camiño Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo