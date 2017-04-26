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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergue Parroquial de Zabaldika

Dispoñible sen conexión
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Albergue parroquial de zabaldika

Zabaldika (barrio de Arriba), xunto á igrexa de San Esteban
Zabaldika, barrio de Arriba (Navarra)

948 33 09 18 / 699 617 559 / 660 951 942

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Diocese de Pamplona

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Diocese de Pamplona

Persoa encargada de atender o albergue: Ricardo Noain e a Comunidade

Observacións: Almorzos e cea comunitaria ás 20:00. Oración á tardiña. Na zona de acampada só é posible pór dúas tendas pequenas. Só se admiten reservas limitadas para grupos de Igrexa a discreción da Asociación Hosvol ou comunidade RSCJ. O Albergue esta acollido ao programa europeo de ecosostenibilidad Lifestarsplus20, con punto eléctrico de recarga.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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