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Zabaldikako parrokia-aterpetxea
Zabaldika (Goiko auzoa), San Esteban elizaren ondoan
Zabaldika, Arriba auzoa (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko Elizbarrutia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Iruñeko Elizbarrutia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ricardo Noain eta Komunitatea
Oharrak: Gosariak eta afari komunitarioa 20:00etan. Ilunabarreko otoitza. Kanpatzeko gunean bi denda txiki baino ezin dira jarri. Erreserba mugatuak bakarrik onartuko dira Eliza taldeentzat, Hosvol Elkarteak edo RSCJ komunitateak hala erabakita. Lifestarsplus20 Europako ekojasangarritasun-programari atxikita dago aterpetxea, eta kargatzeko puntu elektrikoa du.
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