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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Zabaldikako parrokia-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
350
0
Albergue parroquial de zabaldika

Zabaldika (Goiko auzoa), San Esteban elizaren ondoan
Zabaldika, Arriba auzoa (Nafarroa)

948 33 09 18 / 699 617 559 / 660 951 942

c.zabaldika@rscjes

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko Elizbarrutia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Iruñeko Elizbarrutia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ricardo Noain eta Komunitatea

Oharrak: Gosariak eta afari komunitarioa 20:00etan. Ilunabarreko otoitza. Kanpatzeko gunean bi denda txiki baino ezin dira jarri. Erreserba mugatuak bakarrik onartuko dira Eliza taldeentzat, Hosvol Elkarteak edo RSCJ komunitateak hala erabakita. Lifestarsplus20 Europako ekojasangarritasun-programari atxikita dago aterpetxea, eta kargatzeko puntu elektrikoa du.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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