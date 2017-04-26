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Alberg Parroquial de Zabaldika
Zabaldika (barri de Dalt), al costat de l'església de Sant Esteban
Zabaldika, barri de Dalt (Navarra)
Propietat de l'alberg: Diòcesi de Pamplona
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Diòcesi de Pamplona
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ricardo Noain i la Comunitat
Observacions: Desdejunis i sopar comunitari a les 20.00. Oració al capvespre. En la zona d'acampada només és possible posar dues botigues petites. Només s'admeten reserves limitades per a grups d'Església a discreció de l'Associació Hosvol o comunitat RSCJ. L'Alberg aquesta acollit al programa europeu d'ecosostenibilidad Lifestarsplus20, amb punt elèctric de recàrrega.
Camí Francès
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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