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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Alberg Parroquial de Zabaldika

Disponible sense connexió
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Albergue parroquial de zabaldika

Zabaldika (barri de Dalt), al costat de l'església de Sant Esteban
Zabaldika, barri de Dalt (Navarra)

948 33 09 18 / 699 617 559 / 660 951 942

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Diòcesi de Pamplona

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Diòcesi de Pamplona

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ricardo Noain i la Comunitat

Observacions: Desdejunis i sopar comunitari a les 20.00. Oració al capvespre. En la zona d'acampada només és possible posar dues botigues petites. Només s'admeten reserves limitades per a grups d'Església a discreció de l'Associació Hosvol o comunitat RSCJ. L'Alberg aquesta acollit al programa europeu d'ecosostenibilidad Lifestarsplus20, amb punt elèctric de recàrrega.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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