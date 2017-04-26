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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue Parroquial de Zabaldika

Disponible sin conexión
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Albergue parroquial de zabaldika

Zabaldika (barrio de Arriba), junto a la iglesia de San Esteban
Zabaldika, barrio de Arriba (Navarra)

948 33 09 18 / 699 617 559 / 660 951 942

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Diócesis de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Diócesis de Pamplona

Persona encargada de atender el albergue: Ricardo Noain y la Comunidad

Observaciones: Desayunos y cena comunitaria a las 20:00. Oración al atardecer. En la zona de acampada sólo es posible poner dos tiendas pequeñas. Sólo se admiten reservas limitadas para grupos de Iglesia a discreción de la Asociación Hosvol o comunidad RSCJ. El Albergue esta acogido al programa europeo de ecosostenibilidad Lifestarsplus20, con punto eléctrico de recarga.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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