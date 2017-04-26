Albergue Parroquial de Zabaldika
Zabaldika (barrio de Arriba), junto a la iglesia de San Esteban
Zabaldika, barrio de Arriba (Navarra)
Propiedad del albergue: Diócesis de Pamplona
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Diócesis de Pamplona
Persona encargada de atender el albergue: Ricardo Noain y la Comunidad
Observaciones: Desayunos y cena comunitaria a las 20:00. Oración al atardecer. En la zona de acampada sólo es posible poner dos tiendas pequeñas. Sólo se admiten reservas limitadas para grupos de Iglesia a discreción de la Asociación Hosvol o comunidad RSCJ. El Albergue esta acogido al programa europeo de ecosostenibilidad Lifestarsplus20, con punto eléctrico de recarga.
Camino Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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