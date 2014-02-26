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Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

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Albergue Parroquial de Viana

Dispoñible sen conexión
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02 albergue parroquial de viana

Praza dos Foros (Xunto á igrexa de Santa María)
Viana

948 64 50 37, 646 666 738

[email protected]

Propiedade do albergue: Parroquia de Santa

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: María Parroquia de Santa

Persoa encargada de atender o albergue: María Hospitaleros voluntarios. O párroco é Don José María

Observacións: Ofrécese a cea e o almorzo.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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