Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño
Praza dos Foros (Xunto á igrexa de Santa María)
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Albergue Parroquial de Viana
Dispoñible sen conexión
500
Praza dos Foros (Xunto á igrexa de Santa María)
Viana
Propiedade do albergue: Parroquia de Santa
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: María Parroquia de Santa
Persoa encargada de atender o albergue: María Hospitaleros voluntarios. O párroco é Don José María
Observacións: Ofrécese a cea e o almorzo.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres do Río a Logroño
km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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