Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño
Plaza de los Fueros (Junto a la iglesia de Santa María)
Albergue Parroquial de Viana
Disponible sin conexión
5617
Plaza de los Fueros (Junto a la iglesia de Santa María)
Viana
Propiedad del albergue: Parroquia de Santa María
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Santa María
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. El párroco es Don José María
Observaciones: Se ofrece la cena y el desayuno.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Río a Logroño
km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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