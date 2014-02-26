Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Albergue Parroquial de Viana

Disponible sin conexión
56
17
02 albergue parroquial de viana

Plaza de los Fueros (Junto a la iglesia de Santa María)
Viana

948 64 50 37, 646 666 738

[email protected]

Propiedad del albergue: Parroquia de Santa María

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Santa María

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. El párroco es Don José María

Observaciones: Se ofrece la cena y el desayuno.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Parroquial de Viana

Ver todos

¡Envía tus fotografías!