Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo
Plaça dels Furs (Al costat de l'església de Santa María)
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Alberg Parroquial de Viana
Disponible sense connexió
500
Plaça dels Furs (Al costat de l'església de Santa María)
Viana
Propietat de l'alberg: Parròquia de Santa María
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Santa María
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris. El rector és Don José María
Observacions: S'ofereix el sopar i el desdejuni.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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