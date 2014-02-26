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Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo

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Alberg Parroquial de Viana

Disponible sense connexió
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02 albergue parroquial de viana

Plaça dels Furs (Al costat de l'església de Santa María)
Viana

948 64 50 37, 646 666 738

[email protected]

Propietat de l'alberg: Parròquia de Santa María

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Santa María

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris. El rector és Don José María

Observacions: S'ofereix el sopar i el desdejuni.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo Etapa 7

Etapa de Torres del Riu a Logronyo

km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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