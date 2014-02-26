Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Foruen plaza (Santa Maria elizaren ondoan)
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Vianako parrokiako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
500
Foruen plaza (Santa Maria elizaren ondoan)
Viana
Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Maria parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak. Jose Maria jauna da parrokoa
Oharrak: Afaria eta gosaria eskaintzen dira.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 7
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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