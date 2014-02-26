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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Vianako parrokiako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
50
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02 albergue parroquial de viana

Foruen plaza (Santa Maria elizaren ondoan)
Viana

948 64 50 37, 646 666 738

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Maria parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak. Jose Maria jauna da parrokoa

Oharrak: Afaria eta gosaria eskaintzen dira.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Vianako parrokiako aterpetxea

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