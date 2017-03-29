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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue Parroquial de Tosantos

Dispoñible sen conexión
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Albergue parroquial de tosantos

C/ Santa Mariña (próximo á estrada de Burgos)
Tosantos (Burgos)

947 58 03 71

Propiedade do albergue: Parroquial

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: A Parroquia

Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Antón e hospitaleros voluntarios

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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