Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Belorado a Agés

Albergue Parroquial de Tosantos

Disponible sin conexión
152
119
Albergue parroquial de tosantos

C/ Santa Marina (próximo a la carretera de Burgos)
Tosantos (Burgos)

947 58 03 71

Propiedad del albergue: Parroquial

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La Parroquia

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Antón y hospitaleros voluntarios

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Parroquial de Tosantos

Ver todos

¡Envía tus fotografías!