Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
C/ Santa Marina (próximo a la carretera de Burgos)
Albergue Parroquial de Tosantos
Disponible sin conexión
152119
C/ Santa Marina (próximo a la carretera de Burgos)
Tosantos (Burgos)
Propiedad del albergue: Parroquial
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La Parroquia
Persona encargada de atender el albergue: José Luis Antón y hospitaleros voluntarios
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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