Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Santa Marina kalea (Burgosko errepidetik hurbil)
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Tosantosko parrokiako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1210
Santa Marina kalea (Burgosko errepidetik hurbil)
Tossantos (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Luis Antón eta ospitale boluntarioak
Oharrak:
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