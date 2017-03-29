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Camí Francès Etapa de Belorado a Agés

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Alberg Parroquial de Tosantos

Disponible sense connexió
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Albergue parroquial de tosantos

C/ Santa Marina (proper a la carretera de Burgos)
Tosantos (Burgos)

947 58 03 71

Propietat de l'alberg: Parroquial

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: La Parròquia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Antón i hospitaleros voluntaris

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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