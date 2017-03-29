Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
C/ Santa Marina (proper a la carretera de Burgos)
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Alberg Parroquial de Tosantos
Disponible sense connexió
1220
C/ Santa Marina (proper a la carretera de Burgos)
Tosantos (Burgos)
Propietat de l'alberg: Parroquial
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: La Parròquia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Antón i hospitaleros voluntaris
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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