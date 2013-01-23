Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño
C/ Barriocepo, 8, 1º
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Albergue parroquial de Santiago
Dispoñible sen conexión
2150
C/ Barriocepo, 8, 1º
Logroño
Propiedade do albergue: Parroquia de Santiago de Logroño
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de Santiago de Logroño
Persoa encargada de atender o albergue: D. José Ignacio Díaz
Observacións: A cea e almorzo xestiónana os hospitaleros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres do Río a Logroño
km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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