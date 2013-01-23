Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo
C/ Barriocepo, 8, 1r
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Alberg parroquial de Santiago
Disponible sense connexió
2150
C/ Barriocepo, 8, 1r
Logronyo
Propietat de l'alberg: Parròquia de Santiago de Logronyo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Santiago de Logronyo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sr. José Ignacio Díaz
Observacions: El sopar i desdejuni la gestionen els hospitaleros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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