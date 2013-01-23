Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Barriocepo kalea, 8, 1.a
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Santiago parrokia-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2150
Barriocepo kalea, 8, 1.a
Logroño
Aterpetxearen jabegoa: Logroñoko Santiago parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Logroñoko Santiago parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: jauna/andrea Jose Ignacio Díaz
Oharrak: Afaria eta gosaria ospitalekoek kudeatzen dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 7
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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