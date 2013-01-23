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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Santiago parrokia-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
215
0
05 albergue parroquial de santiago

Barriocepo kalea, 8, 1.a
Logroño

941 20 95 01

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Logroñoko Santiago parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Logroñoko Santiago parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: jauna/andrea Jose Ignacio Díaz

Oharrak: Afaria eta gosaria ospitalekoek kudeatzen dute.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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