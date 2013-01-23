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Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Albergue parroquial de Santiago

Disponible sin conexión
239
54
05 albergue parroquial de santiago

C/ Barriocepo, 8, 1º
Logroño

941 20 95 01

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de Santiago de Logroño

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Santiago de Logroño

Persona encargada de atender el albergue: D. José Ignacio Díaz

Observaciones: La cena y desayuno la gestionan los hospitaleros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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