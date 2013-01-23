Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño
C/ Barriocepo, 8, 1º
Albergue parroquial de Santiago
Disponible sin conexión
23954
C/ Barriocepo, 8, 1º
Logroño
Propiedad del albergue: Parroquia de Santiago de Logroño
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Santiago de Logroño
Persona encargada de atender el albergue: D. José Ignacio Díaz
Observaciones: La cena y desayuno la gestionan los hospitaleros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Río a Logroño
km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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