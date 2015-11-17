Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
C/ Clérigo Pastor, 31
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Albergue Parroquial de Santa María
Dispoñible sen conexión
930
C/ Clérigo Pastor, 31
Carrión de los Condes (Palencia)
Propiedade do albergue: Parroquia de Santa María
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de Santa María
Persoa encargada de atender o albergue: Irmás Agostiñas e hospitaleros voluntarios no verán
Observacións: Hai una capela ou oratorio a disposición dos peregrinos que o desexen.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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