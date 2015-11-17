Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
C/ Clérigo Pastor, 31
Albergue Parroquial de Santa María
Disponible sin conexión
12299
C/ Clérigo Pastor, 31
Carrión de los Condes (Palencia)
Propiedad del albergue: Parroquia de Santa María
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Santa María
Persona encargada de atender el albergue: Hermanas Agustinas y hospitaleros voluntarios en verano
Observaciones: Hay una capilla u oratorio a disposición de los peregrinos que lo deseen.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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