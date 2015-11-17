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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue Parroquial de Santa María

Disponible sin conexión
122
99
Albergue Parroquial de Santa María

C/ Clérigo Pastor, 31
Carrión de los Condes (Palencia)

650 57 51 85

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de Santa María

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Santa María

Persona encargada de atender el albergue: Hermanas Agustinas y hospitaleros voluntarios en verano

Observaciones: Hay una capilla u oratorio a disposición de los peregrinos que lo deseen.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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