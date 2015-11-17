Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
Clérigo Pastor kalea, 31
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Santa Maria parrokiako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
930
Clérigo Pastor kalea, 31
Kondeen gurdia (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Maria parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ahizpa Agustindarrak eta borondatezko ospitalekoak udan
Oharrak: Nahi duten erromesen eskura dago kapera edo oratorio bat.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 15
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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