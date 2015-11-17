Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Santa Maria parrokiako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
93
0
09 albergue parroquial santa maria

Clérigo Pastor kalea, 31
Kondeen gurdia (Palentzia)

616 867 167

viastellarum@gmailum

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Maria parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ahizpa Agustindarrak eta borondatezko ospitalekoak udan

Oharrak: Nahi duten erromesen eskura dago kapera edo oratorio bat.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi