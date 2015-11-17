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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg Parroquial de Santa María

Disponible sense connexió
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09 albergue parroquial santa maria

C/ Clergue Pastor, 31
Carrión dels Comtes (Palència)

616 867 167

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Parròquia de Santa María

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parroquia de Santa María

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hermanas Agustines i hospitaleros voluntaris a l'estiu

Observacions: Hi ha una capella o oratori a la disposició dels pelegrins que ho desitgin.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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