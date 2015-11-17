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Alberg Parroquial de Santa María
C/ Clergue Pastor, 31
Carrión dels Comtes (Palència)
Propietat de l'alberg: Parròquia de Santa María
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parroquia de Santa María
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hermanas Agustines i hospitaleros voluntaris a l'estiu
Observacions: Hi ha una capella o oratori a la disposició dels pelegrins que ho desitgin.
Camí Francès
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots