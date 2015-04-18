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Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra
C/ Longa, 37
Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)
Propiedade do albergue: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra
Persoa encargada de atender o albergue: Blas Rodríguez e hospitaleros voluntarios
Observacións: Blas é un dos impulsores da Via da Prata como itinerario de peregrinación e o albergue parroquial é un histórico desta ruta. Recentemente habilitáronse varias dependencias anexas á casa para os peregrinos. No albergue hai unha biblioteca con interesantes títulos sobre as peregrinacións a Santiago
Vía da prata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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