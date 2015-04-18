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Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra

Dispoñible sen conexión
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Albergue de fuenterroble de salvatierra

C/ Longa, 37
Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)

923 15 10 83

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra

Persoa encargada de atender o albergue: Blas Rodríguez e hospitaleros voluntarios

Observacións: Blas é un dos impulsores da Via da Prata como itinerario de peregrinación e o albergue parroquial é un histórico desta ruta. Recentemente habilitáronse varias dependencias anexas á casa para os peregrinos. No albergue hai unha biblioteca con interesantes títulos sobre as peregrinacións a Santiago

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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