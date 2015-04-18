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Aguraingo Hondarribiko parrokia-etxea
Luzea, 37
Aguraingo Hondarribia (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Aguraingo Hondarribiko parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aguraingo Hondarribiko parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Blas Rodríguez eta borondatezko ospitaleak
Oharrak: Zilarraren Bidearen bultzatzaileetako bat da Blas, erromesaldia egiteko ibilbide gisa, eta parrokiako aterpetxea ibilbide honetako historikoa da. Duela gutxi, etxeari atxikitako hainbat gela prestatu dira erromesentzat. Aterpetxean Santiagorako erromesaldiei buruzko liburu interesgarriak daude
Zilarraren bidea
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
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