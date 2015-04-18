Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Aguraingo Hondarribiko parrokia-etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
147
0
Albergue de fuenterroble de salvatierra

Luzea, 37
Aguraingo Hondarribia (Salamanca)

923151083

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Aguraingo Hondarribiko parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aguraingo Hondarribiko parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Blas Rodríguez eta borondatezko ospitaleak

Oharrak: Zilarraren Bidearen bultzatzaileetako bat da Blas, erromesaldia egiteko ibilbide gisa, eta parrokiako aterpetxea ibilbide honetako historikoa da. Duela gutxi, etxeari atxikitako hainbat gela prestatu dira erromesentzat. Aterpetxean Santiagorako erromesaldiei buruzko liburu interesgarriak daude

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen Etapa 16

Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Aguraingo Hondarribiko parrokia-etxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!