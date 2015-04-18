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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra

Disponible sin conexión
161
104
Albergue de fuenterroble de salvatierra

C/ Larga, 37
Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)

923 15 10 83

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra

Persona encargada de atender el albergue: Blas Rodríguez y hospitaleros voluntarios

Observaciones: Blas es uno de los impulsores de la Via de la Plata como itinerario de peregrinación y el albergue parroquial es un histórico de esta ruta. Recientemente se han habilitado varias dependencias anexas a la casa para los peregrinos. En el albergue hay una biblioteca con interesantes títulos sobre las peregrinaciones a Santiago

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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