Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra

Propiedad del albergue: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra

Persona encargada de atender el albergue: Blas Rodríguez y hospitaleros voluntarios

Observaciones: Blas es uno de los impulsores de la Via de la Plata como itinerario de peregrinación y el albergue parroquial es un histórico de esta ruta. Recientemente se han habilitado varias dependencias anexas a la casa para los peregrinos. En el albergue hay una biblioteca con interesantes títulos sobre las peregrinaciones a Santiago