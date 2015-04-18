Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra
C/ Larga, 37
Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)
Propiedad del albergue: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Fuenterroble de Salvatierra
Persona encargada de atender el albergue: Blas Rodríguez y hospitaleros voluntarios
Observaciones: Blas es uno de los impulsores de la Via de la Plata como itinerario de peregrinación y el albergue parroquial es un histórico de esta ruta. Recientemente se han habilitado varias dependencias anexas a la casa para los peregrinos. En el albergue hay una biblioteca con interesantes títulos sobre las peregrinaciones a Santiago
Vía de la plata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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