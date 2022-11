Alberg parroquial de Fuenterroble de Salvatierra

C/ Llarga, 37

Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca) 923 15 10 83 www.viadelaplata-fuenterroble.com

Propietat de l'alberg: Parròquia de Fuenterroble de Salvatierra

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Fuenterroble de Salvatierra

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Blas Rodríguez i hospitaleros voluntaris

Observacions: Blas és un dels impulsors de la Via de la Plata com a itinerari de peregrinació i l'alberg parroquial és un històric d'aquesta ruta. Recentment s'han habilitat diverses dependències annexes a la casa per als pelegrins. En l'alberg hi ha una biblioteca amb interessants títols sobre les peregrinacions a Santiago