Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg parroquial de Fuenterroble de Salvatierra

Disponible sense connexió
147
0
Albergue de fuenterroble de salvatierra

C/ Llarga, 37
Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)

923 15 10 83

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Parròquia de Fuenterroble de Salvatierra

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Fuenterroble de Salvatierra

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Blas Rodríguez i hospitaleros voluntaris

Observacions: Blas és un dels impulsors de la Via de la Plata com a itinerari de peregrinació i l'alberg parroquial és un històric d'aquesta ruta. Recentment s'han habilitat diverses dependències annexes a la casa per als pelegrins. En l'alberg hi ha una biblioteca amb interessants títols sobre les peregrinacions a Santiago

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg parroquial de Fuenterroble de Salvatierra

Veure tots

Envia les teves fotografies!