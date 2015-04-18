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Alberg parroquial de Fuenterroble de Salvatierra
C/ Llarga, 37
Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Parròquia de Fuenterroble de Salvatierra
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Fuenterroble de Salvatierra
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Blas Rodríguez i hospitaleros voluntaris
Observacions: Blas és un dels impulsors de la Via de la Plata com a itinerari de peregrinació i l'alberg parroquial és un històric d'aquesta ruta. Recentment s'han habilitat diverses dependències annexes a la casa per als pelegrins. En l'alberg hi ha una biblioteca amb interessants títols sobre les peregrinacions a Santiago
Via de la plata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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