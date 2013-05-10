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Albergue parroquial Apóstolo Santiago
Praza da Igrexa
O Acivro
Propiedade do albergue: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco
Observacións: Cea e almorzo comunitarios. Todos os días celébrase a oración vespertina, de libre asistencia.
Camiño Francés
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
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