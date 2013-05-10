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Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

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Albergue parroquial Apóstolo Santiago

Dispoñible sen conexión
235
0
Albergue parroquial el acebo

Praza da Igrexa
O Acivro

[email protected]

Propiedade do albergue: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco

Observacións: Cea e almorzo comunitarios. Todos os días celébrase a oración vespertina, de libre asistencia.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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