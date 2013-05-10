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Alberg parroquial Apòstol Santiago
Plaça de l'Església
L'Acebo
Propietat de l'alberg: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris. Responsable: Rafael Canseco
Observacions: Sopa i desdejuni comunitaris. Tots els dies se celebra l'oració vespertina, de lliure assistència.
Camí Francès
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
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