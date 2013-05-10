Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Plaza de la Iglesia
Albergue parroquial Apóstol Santiago
Disponible sin conexión
25249
Plaza de la Iglesia
El Acebo
Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco
Observaciones: Cena y desayuno comunitarios. Todos los días se celebra la oración vespertina, de libre asistencia.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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