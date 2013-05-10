Albergue parroquial Apóstol Santiago

Plaza de la Iglesia

El Acebo [email protected]

Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco

Observaciones: Cena y desayuno comunitarios. Todos los días se celebra la oración vespertina, de libre asistencia.