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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Albergue parroquial Apóstol Santiago

Disponible sin conexión
252
49
Albergue parroquial el acebo

Plaza de la Iglesia
El Acebo

[email protected]

Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios. Responsable: Rafael Canseco

Observaciones: Cena y desayuno comunitarios. Todos los días se celebra la oración vespertina, de libre asistencia.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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