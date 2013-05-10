Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Elizaren plaza
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Santiago apostoluaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2360
Elizaren plaza
Gorostia
Aterpetxearen jabegoa: Artearen Andre Mariaren parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Artearen Andre Mariaren parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak. Arduraduna: Rafael Canseco
Oharrak: Komunitateko afaria eta gosaria. Egunero egiten da vespertako otoitza, bertaratzen ez dena.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 22
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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