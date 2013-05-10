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Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa

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Santiago apostoluaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
236
0
Albergue parroquial el acebo

Elizaren plaza
Gorostia

peregrinos [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Artearen Andre Mariaren parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Artearen Andre Mariaren parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak. Arduraduna: Rafael Canseco

Oharrak: Komunitateko afaria eta gosaria. Egunero egiten da vespertako otoitza, bertaratzen ez dena.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Foncebadonetik Ponferradarako etapa Etapa 22

Foncebadonetik Ponferradarako etapa

km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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