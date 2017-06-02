Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Parroquia Barrio da Cruz

Dispoñible sen conexión
2
0
Albergue parroquia barrio de la cruz

Barrio da Cruz, s/n
Bilbao

687 529 627

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Parroquia da Santa

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Cruz Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago de Bizkaia

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros Voluntarios

Observacións: O albergue está situado nos baixos da Igrexa Parroquia da Cruz, no mesmo Camiño de Santiago xusto antes de baixar as escaleiras das Calzadas de Mallona que desembocan na praza de Unamuno de Bilbao. Rexentado pola Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago de Bizkaia.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías