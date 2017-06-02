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Albergue Parroquia Barrio da Cruz
Barrio da Cruz, s/n
Bilbao
Propiedade do albergue: Parroquia da Santa
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Cruz Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago de Bizkaia
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros Voluntarios
Observacións: O albergue está situado nos baixos da Igrexa Parroquia da Cruz, no mesmo Camiño de Santiago xusto antes de baixar as escaleiras das Calzadas de Mallona que desembocan na praza de Unamuno de Bilbao. Rexentado pola Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago de Bizkaia.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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