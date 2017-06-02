Albergue Parroquia Barrio de La Cruz

Propiedad del albergue: Parroquia de La Santa Cruz

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros Voluntarios

Observaciones: El albergue está situado en los bajos de la Iglesia Parroquia de la Cruz, en el mismo Camino de Santiago justo antes de bajar las escaleras de las Calzadas de Mallona que desembocan en la plaza de Unamuno de Bilbao. Regentado por la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia.