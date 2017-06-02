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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Albergue Parroquia Barrio de La Cruz

Disponible sin conexión
16
3
Albergue parroquia barrio de la cruz

Barrio de la Cruz, s/n
Bilbao

687 529 627

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de La Santa Cruz

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros Voluntarios

Observaciones: El albergue está situado en los bajos de la Iglesia Parroquia de la Cruz, en el mismo Camino de Santiago justo antes de bajar las escaleras de las Calzadas de Mallona que desembocan en la plaza de Unamuno de Bilbao. Regentado por la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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