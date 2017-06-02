Albergue Parroquia Barrio de La Cruz
Barrio de la Cruz, s/n
Bilbao
Propiedad del albergue: Parroquia de La Santa Cruz
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros Voluntarios
Observaciones: El albergue está situado en los bajos de la Iglesia Parroquia de la Cruz, en el mismo Camino de Santiago justo antes de bajar las escaleras de las Calzadas de Mallona que desembocan en la plaza de Unamuno de Bilbao. Regentado por la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia.
Camino del Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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