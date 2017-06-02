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Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

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Albergui Parròquia Barri de la Cruz

Disponible sense connexió
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Albergue parroquia barrio de la cruz

Barri de la Creu, s/n
Bilbao

687 529 627

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Parròquia de la Santa

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Creu Associació d'Amics dels Camins de Santiago de Bizkaia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros Voluntaris

Observacions: L'alberg està situat en els baixos de l'Església Parròquia de la Creu, en el mateix Camí de Santiago just abans de baixar les escales de les Calçades de Mallona que desemboquen a la plaça d'Unamuno de Bilbao. Regentat per l'Associació d'Amics dels Camins de Santiago de Bizkaia.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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