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Albergui Parròquia Barri de la Cruz
Barri de la Creu, s/n
Bilbao
Propietat de l'alberg: Parròquia de la Santa
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Creu Associació d'Amics dels Camins de Santiago de Bizkaia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros Voluntaris
Observacions: L'alberg està situat en els baixos de l'Església Parròquia de la Creu, en el mateix Camí de Santiago just abans de baixar les escales de les Calçades de Mallona que desemboquen a la plaça d'Unamuno de Bilbao. Regentat per l'Associació d'Amics dels Camins de Santiago de Bizkaia.
Camí del Nord
Etapa de Lezama a Bilbao
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