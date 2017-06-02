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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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La Cruz auzoko parrokiako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue parroquia barrio de la cruz

Gurutze auzoa, z/g
Bilbo

687 529 627

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Gurutze Santuaren parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bizkaiko Santiago Bideen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko Ospitaleak

Oharrak: Aterpetxea Gurutzearen Parrokia-elizaren beheko solairuan dago, Mallonako galtzadetako eskailerak jaitsi baino lehen, Bilboko Unamuno plazan amaitzen den Santiago bidean bertan. Bizkaiko Santiago Bideen Lagunen Elkarteak zuzentzen du.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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