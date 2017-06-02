Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Gurutze auzoa, z/g
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La Cruz auzoko parrokiako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Gurutze auzoa, z/g
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Gurutze Santuaren parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bizkaiko Santiago Bideen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko Ospitaleak
Oharrak: Aterpetxea Gurutzearen Parrokia-elizaren beheko solairuan dago, Mallonako galtzadetako eskailerak jaitsi baino lehen, Bilboko Unamuno plazan amaitzen den Santiago bidean bertan. Bizkaiko Santiago Bideen Lagunen Elkarteak zuzentzen du.
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