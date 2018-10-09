Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Vilaserío, s/n
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Albergue Ou Rueiro
Dispoñible sen conexión
17240
Vilaserío, s/n
Vilaserío (Parroquia de San Pedro de Bugallido-Concello de Negreira)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jesús Puñal
Observacións:
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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