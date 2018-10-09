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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue O Rueiro

Disponible sin conexión
1769
74
Albergue o rueiro

Vilaserío, s/n
Vilaserío (Parroquia de San Pedro de Bugallido-Concello de Negreira)

981 89 35 61 / 659 56 81 39

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Puñal

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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