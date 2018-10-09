Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Vilaserío, s/n
Albergue O Rueiro
Disponible sin conexión
176974
Vilaserío, s/n
Vilaserío (Parroquia de San Pedro de Bugallido-Concello de Negreira)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jesús Puñal
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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