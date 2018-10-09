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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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O Rueiro aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1724
0
Albergue o rueiro

Villasío, z/g
Villaserío (Bugallidoko San Pedro Parrokia Negrairen)

981 89 35 61 / 659 56 81 39

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Sastal

Oharrak:

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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