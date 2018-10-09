Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Vilaserío, s/n
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg O Rueiro
Disponible sense connexió
17250
Vilaserío, s/n
Vilaserío (Parròquia de Sant Pere de Bugallido-Concello de Negreira)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús Punyal
Observacions:
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots