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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Albergue Ou Encontro Finisterra

Dispoñible sen conexión
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Albergue o encontro

Rúa Fonte Vella 22
Finisterre (A Coruña)

622 413 096 // 696 503 363 // 981 74 03 69

hildamarino13<sent>gmail.com

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Soraya e Hilda

Observacións: O Albergue Ou Encontro é o primeiro albergue privado aberto en Finisterre no 2007. Está moi ben situado, no casco antigo de Finisterre e nunha zona moi tranquila. Está a 3 minutos andando da praia da Ribeira e a 10 da Langosteira e Mar de Fora. Preto da estación de bus, supermercados, restaurantes e bancos. Dispón de habitacións privadas con baño privado, televisión e bonitas vistas.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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