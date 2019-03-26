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Albergue Ou Encontro Finisterra
Rúa Fonte Vella 22
Finisterre (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Soraya e Hilda
Observacións: O Albergue Ou Encontro é o primeiro albergue privado aberto en Finisterre no 2007. Está moi ben situado, no casco antigo de Finisterre e nunha zona moi tranquila. Está a 3 minutos andando da praia da Ribeira e a 10 da Langosteira e Mar de Fora. Preto da estación de bus, supermercados, restaurantes e bancos. Dispón de habitacións privadas con baño privado, televisión e bonitas vistas.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Olveiroa a Fisterra
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