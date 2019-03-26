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O Encontro Finisterra aterpetxea
Rúa Fonte Vella 22
Finisterre (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Soraya eta Hilda
Oharrak: O Hallo aterpetxea Finisterren 2007an irekitako lehen aterpetxe pribatua da. Oso ondo kokatuta dago, Finisterreko alde zaharrean eta oso leku lasaian. Ribeira hondartzatik 3 minutura eta Langosteira eta Fora itsasotik 10 minutura dago oinez. Autobus geltokitik, supermerkatuetatik, jatetxeetatik eta bankuetatik gertu. Bainugela pribatua, telebista eta bista ederrak dituzten gela pribatuak ditu.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
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