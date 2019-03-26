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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

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O Encontro Finisterra aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
25
0
Albergue o encontro

Rúa Fonte Vella 22
Finisterre (Coruña)

622 413 096 / / 696 503 363 // 981 74 03 69

hildamarino13@gmailcom

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Soraya eta Hilda

Oharrak: O Hallo aterpetxea Finisterren 2007an irekitako lehen aterpetxe pribatua da. Oso ondo kokatuta dago, Finisterreko alde zaharrean eta oso leku lasaian. Ribeira hondartzatik 3 minutura eta Langosteira eta Fora itsasotik 10 minutura dago oinez. Autobus geltokitik, supermerkatuetatik, jatetxeetatik eta bankuetatik gertu. Bainugela pribatua, telebista eta bista ederrak dituzten gela pribatuak ditu.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa Etapa 3

Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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