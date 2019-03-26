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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra

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Alberg O Encontro Finisterra

Disponible sense connexió
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Albergue o encontro

Rúa Fonte Vella 22
Finisterre (la Corunya)

622 413 096 // 696 503 363 // 981 74 03 69

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Soraya i Hilda

Observacions: L'Alberg O Encontro és el primer alberg privat obert en Finisterre en el 2007. Està molt ben situat, en el barri antic de Finisterre i en una zona molt tranquil·la. Està a 3 minuts caminant de la platja de la Ribeira i a 10 de la Langosteira i Mar de Fora. Prop de l'estació de bus, supermercats, restaurants i bancs. Disposa d'habitacions privades amb bany privat, televisió i boniques vistes.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa d'Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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