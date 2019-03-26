Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
Rúa Fonte Vella 22
Albergue O Encontro Finisterra
Disponible sin conexión
375
Rúa Fonte Vella 22
Finisterre (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Soraya e Hilda
Observaciones: El Albergue O Encontro es el primer albergue privado abierto en Finisterre en el 2007. Está muy bien ubicado, en el casco antiguo de Finisterre y en una zona muy tranquila. Está a 3 minutos andando de la playa de la Ribeira y a 10 de la Langosteira y Mar de Fora. Cerca de la estación de bus, supermercados, restaurantes y bancos. Dispone de habitaciones privadas con baño privado, televisión y bonitas vistas.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos