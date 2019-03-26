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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Albergue O Encontro Finisterra

Disponible sin conexión
37
5
Albergue o encontro

Rúa Fonte Vella 22
Finisterre (A Coruña)

622 413 096 // 696 503 363 // 981 74 03 69

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Soraya e Hilda

Observaciones: El Albergue O Encontro es el primer albergue privado abierto en Finisterre en el 2007. Está muy bien ubicado, en el casco antiguo de Finisterre y en una zona muy tranquila. Está a 3 minutos andando de la playa de la Ribeira y a 10 de la Langosteira y Mar de Fora. Cerca de la estación de bus, supermercados, restaurantes y bancos. Dispone de habitaciones privadas con baño privado, televisión y bonitas vistas.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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