Albergue O Encontro Finisterra

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Soraya e Hilda

Observaciones: El Albergue O Encontro es el primer albergue privado abierto en Finisterre en el 2007. Está muy bien ubicado, en el casco antiguo de Finisterre y en una zona muy tranquila. Está a 3 minutos andando de la playa de la Ribeira y a 10 de la Langosteira y Mar de Fora. Cerca de la estación de bus, supermercados, restaurantes y bancos. Dispone de habitaciones privadas con baño privado, televisión y bonitas vistas.