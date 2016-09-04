Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Vendas de Narón, 6
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Albergue Ou Cruceiro
Dispoñible sen conexión
1540
Vendas de Narón, 6
Vendas de Narón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Adelina Vázquez
Observacións: Dan menús e almorzos. Teñen servizo de Taxi: Telf. 679 56 58 09, 658 06 49 17
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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