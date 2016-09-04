Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Ventas de Narón, 6
Albergue O Cruceiro
Disponible sin conexión
17260
Ventas de Narón, 6
Ventas de Narón
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Adelina Vázquez
Observaciones: Dan menús y desayunos. Tienen servicio de Taxi: Telf. 679 56 58 09, 658 06 49 17
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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