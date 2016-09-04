Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
Vendes de Narón, 6
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Alberg O Cruceiro
Disponible sense connexió
1550
Vendes de Narón, 6
Vendes de Narón
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Adelina Vázquez
Observacions: Donen menús i desdejunis. Tenen servei de Taxi: Telf. 679 56 58 09, 658 06 49 17
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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