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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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O Cruceiro aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
155
0
Albergue o cruceiro

Naron Bentak, 6
Naronen bentak

658064917

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Adelina Vázquez

Oharrak: Menuak eta gosariak ematen dituzte. Taxi zerbitzua dute: Tel. 679 56 58 09, 658 06 49 17

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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