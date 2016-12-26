Camiño Portugués
Camiño Romano, 49
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Albergue Ou Corisco
Dispoñible sen conexión
1850
Camiño Romano, 49
Parroquia de Saxamonde (Concello de Redondela)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Isabel Rodríguez Veiga
Observacións:
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