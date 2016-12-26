Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela
Camino Romano, 49
Albergue O Corisco
Disponible sin conexión
1914
Camino Romano, 49
Parroquia de Saxamonde (Concello de Redondela)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ana Isabel Rodríguez Veiga
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 2
Etapa de O Porriño a Redondela
km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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